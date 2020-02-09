Сборная России провела последний матч на шведском этапе Евротура. В матче турнира «Шведские игры» россияне сражались с чехами. Встреча закончилась победой чехов со счётом 3:4 в серии буллитов.

На 12-й минуте россиян вперёд вывел Артур Каюмов. Якуб Флек первого отрезка игры сравнял счет. В концовке второго периода Андрей Светлаков снова вывел Россию вперед в счете, однако в третьем периоде Ян Коштялек сравнял счёт. За три минуты до конца 3-го периоде шайбу забросил Павел Порядин. Победный счет сохранить российской команде не удалось. На последней секунде Коштялек отправил матч в овертайм. Дело дошло до буллитов, где лучше были чехи.

В предыдущих двух матчах российская команда потерпела два поражения в основное время. Россия проиграла финнам (0:3) и шведам (2:5).