Форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба заявил о ситуации с новым контрактом с петербургским клубом. Текущее соглашение Дзюбы истекает летом.

«Предварительно мы давно уже договорились. Когда началось очень много грязи, что я Алексея Борисовича [Миллера] начал о чем-то просить. Мне это, конечно, льстит, что я насколько влиятельный парень, но это не так. Разговор был еще после матча с «Краснодаром», когда мы сыграли 1:1, или может даже раньше. Тогда был разговор конкретный, примерно друг друга поняли», — сказал Дзюба в эфире «Россия 24».

Также Дзюба отметил, что у него была мечта — уехать в Англию, но это не получается. По словам Дзюбы, если он подпишет новый контракт с «Зенитом», значит Россия — это его земля, энергетика и состояние души. Дзюба рассматривал возможность перейти в аренду в «Тоттенхем, но, по его словам, «Зенит» был в этом не заинтересован.