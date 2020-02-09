Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила в гонке с общего старта на десять километров свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Норвежка убрала дистанцию за 25 минут 4,1 секунды.

На втором месте оказалась шведкая лыжница Эбба Андерсон, которая уступила Йохауг шесть с половиной секунд. На третью ступень пьедестала почёта взобралас другая представительница Норвегии — Хейди Венг с отставанием в почти 24 секунды

Российская лыжница Наталья Непряева закончила гонку на шестом месте. Непряева уступила победительнице 44,8 секунды.

Ранее в аналогичной гонке у мужчин победил Александр Большунов.