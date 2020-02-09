Генеральный директор женского теннисного турнира Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, на кого из россиянок он надеется в основной сетке турнира. Руководитель соревнований хотел бы продолжить традицию, когда россиянин побеждает на петербургском турнире.

– Продолжить эту традицию было бы неплохо. У нас сыграют сильные Александрова, Кудерметова. Очень приятно, что будет Светлана Кузнецова. Как говорится, сказал Медведев.

Отметим, что в первом круге турнира сыграют две россиянки — первая ракетка России Екатерина Александрова встретится с Дарьей Касаткиной.

Первым соперником россиянки Светланы Кузнецовой станет представительница США Дженнифер Брэди