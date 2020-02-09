Россиянка Вера Звонарева не смогла попасть в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге. Ветеран отечественного тенниса в финале квалификации в двух сетах уступила представительнице Франции Ализе Корне, которая занимает 61-е место в рейтинге WTA.

Звонарева, занимающая 474-ю строчку в рейтинге, провела на корте 1 час 42 минуты и уступила со счетом 3:6, 4:6.

Отметим, что первый номер посева получила Белинда Бенчич из Швейцарии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — чешка Петра Квитова, четвёртый — представительница Великобритании Йоханна Конта. Эти теннисистки начнут соревноваться со второго раунда.

Напомним, действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Кики Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии со счетом 7:6 (7:2), 6:4.