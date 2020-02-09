Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги неудачного выступления национальной команды на шведском этапе Евротура, где россияне потерпели три поражения.

По словам Кудашова, если сравнивать игру в КХЛ и на Евротуре, то на уровне сборных скорости выше. Это касается скорости перемещения, скорости принятия решений, где все нужно делать чуть быстрее, поэтому нужно время, чтобы приспособиться.

Что касается результата, то для любой команды результат имеет значение. У нас была экспериментальная команда, но как можно выходить на матч и спокойно относиться к поражениям?» —цитирует Кудашова «Чемпионат».

Напомним, сборная России уступила в трех матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 Б).