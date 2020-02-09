Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, как следит за рационом, находясь на предсезонных сборах. По словам форварда, он не ходит на завтрак и не ужинает.

Дзюба отметил, что на сборах практически никогда не ужинает, за редким исключением. Только если совсем не может. Дзюба подчеркнул, что все индивидуально, многие так не смогу. Нападающий предпочитает сон.

«Утром он для меня важнее всего. Конечно, могу встать, но что-то экстренное должно произойти.Я один раз в день плотно обедаю. Мне хватает. Но это на сборах. Дома тяжелее. Там есть холодильник, все время сладости меня зазывают. А на сборах спокойно. Сил хватает», — сказал Дзюба в эфире «Россия 24».

Напомним, что Дзюба забил два гола в в товарищеском матче с ЦСКА на сборе в Испании, отличившись во втором тайме.