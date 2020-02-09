Популярная пецица Анна Седокова в четвертый раз станет мамой. На этот раз представительница шоу-бизнеца забеременела от бывшего форвард «Зенита», а ныне латвийского стрелка «Химок» Яниса Тиммы.

Роман баскетболиста и певицы развивался бурно. Летом бывшая супруга Тиммы опубликовала пост о постоянных изменах игрока сборной Латвии. Теперь они уже не скрывают отношения.

Отметим, что для Седоковой это будет уже четвертый ребенок. Ранее экс-солистка «ВИА-Гры» родила от футболиста Валентина Белькевича (дочь Алина), от бизнесмена Максима Чернявского (дочь Моника) и бизнесмена Артема Комарова (сын Гектор).

Подписчица спросила 36-летнюю Седоковоу, беременна ли певица. Анна ответила утвердительно, после чего все подписчики стали поздравлять Седокову с этим событием.