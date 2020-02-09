Российский форвард Федор Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» а игре 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Это будет второй матч Федора за испанскую команду после аренды у московского «Локомотива» до конца сезона.

Напомним, согласно условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить россиянина по окончании нынешнего сезона.

Ранее Смолов уже успел дебютировать за «Сельту», он вышел на поле в матче с «Валенсией» и отыграл 13 минут. Главный тренер команды Оскар Гарсия остался доволен действиями футболиста в отведенное ему игровое время. Болельщики тоже были довольны действиями нападающего.

Смолов — третий россиянин после Валерия Карпина и Александра Мостового в составе «Сельты».