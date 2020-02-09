«Зенит», находясь на сборе в Испании, провел второй матч за один день. Команда Сергея Семака обыграла «Ленинградец» из Ленинградской области со счетом 3:1.

В матче принимали участие игроки, которые меньше были задействованы в игре против ЦСКА (3:2). В первом тайме дубль удался аргентинскому полузащитнику Эмильяно Ригони. После перерыва отличился хавбек Илья Воробьев. «Ленинградец» отыграл один мяч.

Из футболистов, игравших в двух матчах, на поле против «Ленинградца» выходили Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Вячеслав Караваев и Йордан Осори.

Одержав две победы, «Зенит» завершил сбор команды в Испании — футболисты возвращаются в Санкт-Петербург.