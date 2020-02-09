Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог контрольной встречи с ЦСКА на сборе в Испании (3:2). «Зениту» удалось одержать победу, уступая два мяча после первого тайма.

По словам Семака, с ЦСКА получились два разных тайма — в первом «Зенит» действовал пассивно, хотя первые 5-7 минут команда выглядела неплохо. Однако, по мнению Семака, было мало движения и активности. Как следствие — была очень невыразительная игра.

«После перерыва играли гораздо лучше, много моментов создавали. Ошибки были, но мы владели преимуществом. Понятно, что результат не так важен. Но то, что команда, проигрывая по ходу матча в два мяча, все-таки смогла перехватить инициативу и выиграть, — это добавляет настроения на данном этапе», — приводит слова Семака Sport 24.

Напомним, что голы «Зенита» во втором тайме забивали Артем Дзюба (дважды) и Сердар Азмун.