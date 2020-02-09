Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы российская гимнастка Александра Солдатова выступила на гала-концерте Гран-при Москвы. Напомним, что гимнастка объявила о приостановлении карьеры из-за булимии.

После выступления гимнастка отметила, что не исключает возвращения в спорт в нынешнем сезоне.

«Здоровье сейчас превыше всего. Шансы вернуться в этом сезоне? Шансы есть всегда», – сказал Солдатова после выступления.

Ранее Солдатова угодила в больницу после, как она говорит, бытового происшествия. В СМИ проскакивала информация, что гимнастка сама нанесла себе увечья.

Для Солдатовой это было первое выступление с сентября 2019 года. Тогда гимнастка приняла участие в Кубке вызова, проходившем в португальском городе Портимао, на котором потеряла сознание.