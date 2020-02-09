Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил Малкома и Сутормина в матче с ЦСКА (3:2). Оба отыграл по 45 минут — Малком в первом тайме, а Сутормин вышел после перерыва. Действия россиянина во многом перевернули игру с армейцами.

Касательно Малкома, Семак отметил, что это были первые 45 минут игрока за полгода. На следующих сборах он будет готов играть уже 70-90 минут и будет прибавлять. «Он сильный игрок. И если сегодня в первом тайме была острота, то она шла от его нестандартных действий», — сказал Семак про бразильца.

Суторминым Семак доволен. Футболист действовал по всей бровке по схеме 3-5-2.

«Сутормин здорово сегодня сыграл. Хорошо вписался. Участвовал в двух голевых атаках. Мы им очень довольны. Знаем его сильные качества. Он может сыграть на нескольких позициях. Сегодня использовали его справа. И он сыграл очень хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После матча с ЦСКА Сутормин отыграл еще 45 минут в игре с «Ленинградцем» (3:1).