Российский теннисист Даниил Медведев рассказал поделился своим мнение о турнире категории ATP 500 в Роттердаме. Соревнования в Нидерландах стартуют для Медведева в понедельник.

Медведев отметил, что любит этот турнир — там выступают очень сильные соперники, причем уже с первого круга играешь с теннисистом из топ-50 рейтинга.

«Когда я впервые выступил здесь, я прошёл квалификацию и добрался до четвертьфинала турнира. Я люблю выступать на крытых кортах и надеюсь, что вернусь сюда ещё много раз», – цитирует Медведева на официальной странице турнира в «Фейсбуке».

В первом круге сильнейший теннисист России встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.

Основная сетка Rotterdam Open пройдет с 9 по 16 февраля.