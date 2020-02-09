Форвард «Ленинградца» Максим Астафьев оценил матч против своей бывшей команды. «Ленинградец» уступил «Зениту» со счетом 1:3.

По словам Австафьева, получился отличный, боевой матч. Астафьев отметил, что молодые ребята «Ленинградца» получили колоссальный опыт, ведь за команду дебютировали четыре игрока 2003 года рождения. Астафьев тепло пообщался со своими знакомыми в «Зените» — футболистом Шатовым, доктором Гришиным, администратором Гусаковым и тренером вратарей Бирюковым.

«Всегда приятно поздороваться с людьми, с которыми довелось поработать! Мне кажется, была комфортная, теплая обстановка, мы очень довольны этим спаррингом. Играя против таких соперников, всегда понимаешь, над чем работать, мы увидели свои недочеты, которые необходимо исправить до апреля. Но, повторюсь, все было позитивно. «Зениту» удачи и еще раз спасибо за игру!», — приводит слова Астафьева «Бобсоккер».

Напомним, что Астафьев является воспитанником «Зенита». Форвард дебютировал за основной состав команды в 2001 году, а 2004-м покинул «Зенит».