Стала известна символическая сборную шведского этапа Евротура, составленная по версии журналистов. В ее число попали два игрока СКА — голкипер Магнус Хелльберг и защитник Лукас Бенгтссон. Из сборная Швеции одержала победу на домашнем турнире.

Всго в символическую команду вошли четыре представителя сборной Швеции. Кроме Хелльберга и Бенгтссона это форварды Самуэль Фагемо и Матиаса Броме. Также в символическую сборную вошли защитник Ян Кошталек и финский форвард Юлиус Юнттилла.

Лучшим игроком Шведских хоккейных игр признан защитник сборной Швеции Хенрик Тёммернес.

Напомним, что шведы выиграли все три матча на турнире и стали победителем турнира. Российская сборная потерпела три поражения.