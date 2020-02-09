Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов заработал предупреждение в игре 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Матч проходил на стадионе «Балаидос» в Виго и завершился победой «Сельты»

«Горчичник российский форвард получил на 80-й минуте встречи за нарушение против Хесуса Наваса. К этому времени счёт в игре был 1:1. На 23-й минуте выездную команду вперед вывел Юссеф Эн-Несири. «Сельта» смогла отыграться на 78-й минуте. После паса Рафиньи Алькантары точным ударом отметился Яго Аспас. В компенсированное время победу «Сельте» принес точный удар Систо.

Смолов был заменен на 88-й минуте.

Матч обслуживала судейская бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. В качестве резервного рефери выступил Леандро Карбахалес Гомес.

«Севилья» собрала 39 очков в 22 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» с 20 очками покинула зону вылета.