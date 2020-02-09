Первый вице-президент Федерации Хоккея России Роман Ротенберг отметил, что тренерам сборной России во главе с Алексеем Кудашовым нужно лучше контролировать коллектив во время игр.

По словам Ротенбера, штабу нужно улучшать все компоненты, чтобы играть на таком уровне.

И самый важный компонент в моем понимании – это управление игрой на лавке, то, что называется bench management. Наши тренеры должны стремиться к тому, чтобы не допускать каких-либо шероховатостей такого рода», – приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, сборная России проиграла на шведском этапе Евротура три матча. Два в основное время — финнам (0:3) и шведам (2:5), один — по буллитам сборной Чехии.