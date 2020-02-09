«Зенит» выиграл два матча за один день, сборная России по хоккею уступила в третьем матче Евротура, Александр Большунов выиграл очередную гонку и другие события — в воскресном дайджесте Nevasport.

«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА

Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:2. После первого тайма счет был 0:2. В перерыве «Зенит» сделал две замены — вместо Малкома вышел Сутормин, вместо Караваева Осорио. Семак перешел на игру в три центральных защитника, что позволило полностью поменять ход встречи. У «Зенита» дважды за две минуты забил Артем Дзюба. Еще один гол забил Сердар Азмун.

Дубль Ригони позволил обыграть «Ленинградец»

«Зенит», находясь на сборе в Испании, провел второй матч за один день. Команда Сергея Семака обыграла «Ленинградец» из Ленинградской области со счетом 3:1. В матче принимали участие игроки, которые меньше были задействованы в игре против ЦСКА (3:2). В первом тайме дубль удался аргентинскому полузащитнику Эмильяно Ригони. После перерыва отличился хавбек Илья Воробьев.

Россия упустила победу на чехами в Евротуре и проиграла по буллитам

Сборная России провела последний матч на шведском этапе Евротура. В матче турнира «Шведские игры» россияне сражались с чехами. Встреча закончилась победой чехов со счётом 3:4 в серии буллитов. За три минуты до конца 3-го периоде шайбу забросил Павел Порядин. Победный счет сохранить российской команде не удалось. На последней секунде Коштялек отправил матч в овертайм. Дело дошло до буллитов, где лучше были чехи. В предыдущих двух матчах российская команда потерпела два поражения в основное время. Россия проиграла финнам (0:3) и шведам (2:5).

Солдатова приостановила карьеру из-за булимии

Российская гимнастка Александра Солдатова объявила о приостановке карьеры из-за булимии. По словам Солдатовой, после ЧЕ-2019 она сказала, что готова лечиться, ей нашли клинику, но гимнастка пролежала там недолго, ей быстро стало лучше, и, по мнению девушки, она ошиблась, сказав, что готова тренироваться.

Большунов победил в масс-старте в Фалуне

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершился мужской масс-старт на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов, который продемонстрировал результат 33 минуты и 10,3 секунды. На второй строчке расположился норвежский лыжник Шюр Рете, отставший от Большунова на 0,8 секунды. Замкнул тройку лидеров россиянин Иван Якимушкин, уступивший победителю 9,7 секунд.