В Санкт-Петербурге на женском турнире определилась сетка соревнования WTA. В первом круге первая ракетка России Екатерина Александрова сразится с экс-десятой ракеткой мира Дарьей Касаткиной. Светлана Кузнецова сыграет с Дженнифер Брэди, а Вероника Кудерметова – с Юлией Путинцевой.

Лучший номер посева получила Белинда Бенчич из Швейцарии. Второй номер — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — чешка Петра Квитова, четвёртый — представительница Великобритании Йоханна Конта. Все они вступят в борьбу со второго круга.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге является Кике Бертенс. В решающем матче прошлогоднего турнира она обыграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.