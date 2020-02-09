Российская фигуристка Евгения Медведева через свой инстаграм сделала заявление, в котором призвала общественность надевать маски. Все это на фоне новостей о вспышке нового коронавируса.

«Пожалуйста, надевайте маски в людных местах», — написала 20-летняя спортсменка в сторис.

Также Медведева выложила фотографию, на которой она находится в маске в самолете. Медведева не стала оглашать путь своего назначения.

Отметим, что заболевание выявлено в 25 странах, в том числе и в России. Число заболевших в Китае превысило 37 тысяч. От коронавируса уже умерли более 800 человек.