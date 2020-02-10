В матче 23-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» дома обыграл соседей из «Милана» со счетом 4:2.

В составе нерадзурри по мячу забили Марцело Брозович на 51-й минуте, Матиас Весино с передачи Алексиса Санчеса на 54-й минуте, Стефан Де Врей с передачи Антонио Кандревы на 70-й минуте и Ромелу Лукаку с передачи Виктора Мозеса на 93-й минуте встречи.

У россонери отличились Анте Ребич с передачи Златана Ибрагимовича на 40-й минуте и сам Ибрагимович с передачи Франка Кесси на первой добавленной к первому тайму минуте.

После 23 матчей команда Антонио Конте вышла на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. Столько же баллов у туринского «Ювентуса», который идет на второй строчке. «Милан» располагается на десятой позиции с 32 очками.