Американская теннисистка София Кенин продолжает возглавлять чемпионскую гонку WTA. Накануне она стал победительницей Открытого чемпионата Австралии.

В первой десятке не произошло никаких изменений. Россиянка Екатерина Александрова по-прежнему располагается на восьмой позиции в рейтинге с 570 баллами. Ее соотечественница, Анастасия Павлюченкова, идет на десятой строчке с 486 очками. При этом у располагающейся на девятой позиции эстонки Анетт Контавейт такое же количество очков.

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Екатерина Александрова остается лучшей россиянкой в рейтинге WTA, сохраняя 28-ю строчку. В активе Александровой в данный момент 1700 очков. Мария Шарапова опустилась в рейтинге еще ниже, упав с 369-й строчки на 371-ю.