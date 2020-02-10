Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о старте подготовки к титульному бою против американца Тони Фергюсона.

По словам Хабиба, 10 февраля он вылетает на подготовку в США.

«Спасибо за поддержку», — сказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции турнира GFC.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Предыдущий поединок Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Порье, одолев того удушающим приемом в третьем раунде.