Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о дальнейшем развитии биатлона в нашей стране.

Драчев признался, что он не смотрит на этот ЧМ, а смотрит на следующий летний подготовительный период и проводит анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Глава СБР отметил, нужно многое поменять и много в чем догнать лидеров, хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Президент отметил, это касается сервиса, оружия, методики и медицина. Он добавил, речь идет в том числе и о женском биатлоне.

Драчев подчеркнул, что некоторые компоненты можно поменять в течение трех-пяти месяцев.

На вопрос, нужно ли менять тренеров, глава СБР ответил неоднозначно.

«Можно менять хоть кого. Вопрос не в замене, а в анализе и в тех решениях, которые мы должны будем принять, чтобы изменить сложившуюся ситуацию», — сказал Драчев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира в Антхольце стартует 13 февраля.