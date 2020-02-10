Российская фигуристка Алиса Ефимова покинула клуб Тамары Москвиной и больше не будет кататься с партнером Александром Коровиным.

Об этом рассказал бывший тренер пары Олег Васильев, слова которого приводит РИА «Новости».

По словам Васильева, пара Алиса Ефимова/Александр Коровин распалась, Алиса попрощалась с клубом Москвиной, а Александр продолжает кататься, но пока без партнерши.

Отметим, спортивная пара Ефимова/Коровин на чемпионате России нынешнего сезона заняла девятое место. Кроме того, в текущем сезоне пара выступила на двух этапах Гран-при, где они заняли 8-е (последнее) и 4-е места.

Фигуристы выступали в паре с 2014 года, они становились победителями Универсиады 2019 годы, финала Кубка России 2018 года.