Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление Даниила Самсонова на юниорском первенстве России в Саранске.

По словам Тарасовой, тройка призеров прекрасная, а Ммальчики не слабее девочек в этом возрасте, потому что они прыгают аксель в три с половиной оборота, а также четверные. Тарасова отметила, что Самсонов – талантливый парень, и его дар видно издалека.

«Этот крошечный шпингалет катается как пуля, у него очень хорошие постановки, которые он чувствует душой, в частности музыку», — заявила Тарасова слова которой приводит РИА «Новости».

Тренер добавила, что Самсонов катался лишь с незначительными ошибками, а прыгает юный фигурист очень легко. Специалист подчеркнула, что если Самсонов правильно заходит, то правильно делает элемент.

Напомним, Даниил Самсонов одержал победу на юниорском первенстве России по фигурному катанию, которое проходит в Саранске. Воспитанник Этери Тутберидзе набрал 261,22 балла по сумме двух программ. Самсонов стал вторым как в короткой, так и в произвольной программах, однако по сумме баллов вышел на первое место.