Защитник московского «Торпедо» Роман Шишкин может стать футболистом второй команды московского «Спартака».

Об этом сообщает «Спорт Бизнес Онлайн». По информации источника, 33-летний защитника близок к трансферу в бывший клуб из стана черно-белых. Отмечается, что в ветеране лично заинтересован наставник дубля красно-белых Роман Пилипчук, который уже сам связался с Шишкиным.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» собирается расторгнуть контракт с защитником Романом Шишкиным. Клуб и футболист пока не договорились о расторжении соглашения.

В данный момент московское «Торпедо» идет на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 51 очко после 25 матчей. «Спартак-2» занимает 16-е место в ФНЛ с 25 баллами после 25 встреч и идет в зоне вылета.

Напомним, Роман Шишкин выступал за основной состав «Спартака» с 2004 по 2010 годы. Защитник является воспитанником этого клуба.