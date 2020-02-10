Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о турнире в Роттердаме, в котором ему предстоит принять участие.

По словам Медведева, ему здесь нравится, в том числе это касается кортов и стадиона. Россиянин отметил, что сетка турнира очень сильна.

«На «Больших шлемах» с отличными игроками встречаешься на поздних стадиях, а в Роттердаме уже в первом круге играешь с теннисистом топ-50», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный Twitter турнира.

Отметим, Медведев в первом круге турнира в Роттердаме Даниил Медведев проведет матч против Вашека Поспишила, который занимает 104-е место в рейтинге. Сам Медведев идет на пятой позиции и является первой ракеткой роттердамского турнира.

Ранее Медведев в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии проиграл Стэну Вавринке.