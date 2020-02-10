Нападающий сборной России отдает честь после забитого гола в матче с Испанией. Фото: соцсети

Нападающий сборной России отдает честь после забитого гола в матче с Испанией. Фото: соцсети

Пресс-служба сборной России опубликовала альтернативное голосование за премию «Оскар».

Выбор делали футболисты национальной команды. За фильм Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari» вой голос отдали целых шесть футболистов. Это полузащитники ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, хавбеки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Антон Миранчук и вратарь «Динамо» Антон Шунин.

Предпочтение фильму «Джокер» Тодда Филлипса отдали форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев, защитник московского «Спартака» Георгий Джикия и защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев.

За киноленту «Ирландец», снятую Мартином Скорсезе, проголосовали нападающий ЦСКА Федор Чалов и защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.

#Оскар за лучший фильм получили «Паразиты». А вот как голосовала сборная России 🎬 pic.twitter.com/KvacQTJmsO — Сборная России (@TeamRussia) February 10, 2020

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отдал голос фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», а форвард московского «Динамо» Николай Комличенко отдал предпочтение ленте Сэма Мэндеса «1917».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин остановил свой выбор на фильме, который и стал обладателем статуэтки — «Паразиты» от Пон Чжун Хо.