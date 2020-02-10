Американский боец UFC в полулегком весе Брайан Ортега, занимающий второй номер в своем дивизионе, хочет провести пятираундовый поединок против россиянина Забита Магомедшарипова.

Об этом в своем Twitter рассказал журналист ESPN Бретт Окамото.

По словам Окамото, он общался с Брайаном Ортегой за кулисами турнира UFC 247. Журналист отметил, Ортега сказал ему, что ему известны слухи о Забите, но пока никаких официальных документов на бой не подписано.

«Брайан хочет провести с Магомедшариповым пятираундовый бой. Говорит, что если Забит хочет стать чемпионом, то ему нужно пройти бой из пяти раундов», — написал Окамото.

Ранее стало известно, что Магомедшарипов не проведет поединок против Корейского Зомби или Яира Родригеса, поэтому единственным вероятным соперником россиянина остается Брайан Ортега.