Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал, что хотел бы остаться в команде и уже обсуждал это с руководством.

По словам Ковальчука, у него есть уверенность, что он будет беседовать с руководством по этому поводу. Ковальчук отметил, он уже не раз повторял, что счастлив в «Монреале», ему все нравится, а команда прогрессирует.

«Остаться тут было бы интересным вариантом», — сказал Ковальчук, слова которого приводит «НХЛ на русском».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома одержали победу в овертайме над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 2:1. Победный гол в овертайме забил Илья Ковальчук с передачи Ника Сузуки на 2-й минуте. У «Монреаля» 61 балл после 57 матчей в турнирной таблице Восточной конференции, команда располагается на 11-й строчке.