Российский боец Усман Нурмагомедов, приходящийся двоюродным братом чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, одержал очередную победу на турнире Gorilla Fighting Championship.

На турнире GFC 24 в Саратове 21-летний Усман Нурмагомедов, выступающий, как и Хабиб, в легком весе, встретился с Русланом Туяковым и одолел того нокаутом уже во втором раунде, одержав тем самым девятую победу в девяти поединках в профессиональных ММА. В пяти из них он отправлял соперника в нокаут.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой проведет против Тони Фергюсона.

Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.