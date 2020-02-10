Сборная России наконец-то научилась правильно использовать выездные этапы Евротура — как возможность для обкатки ближайшего резерва. На Шведских играх проиграны три игры — ну и ладно. Зато команда Алексея Кудашова задействовала в сборной не слишком известных игроков 1996-1998 года рождения. Это ближайшая обойма. Не второй, и, возможно, даже не третий состав. Те, кто способен заменить тех, кто должен составить конкуренцию энхаэловцам в борьбе за поездку на чемпионат мира.

Да, эта команда не показала результат — проиграны все три игры. Но матчи Евротура давно уже являются полутоварищескими. Кто-нибудь помнит, что в прошлом году мы этот Евротур выиграли? Возможно, кто-то и помнит. А как мы выступили, например, в сезонах 14/15 или 15/16, когда сборную тренировал Олег Знарок, триумфально выигравший чемпионат мира?

А ведь именно тогда сборная России два года подряд занимала последние места на Евротурах. Россия проверяла резерв — тех, кто, при определенных раскладах, поедет на сбор перед чемпионатом мира. Только на сбор — до основной заявки на ЧМ это хоккеист точно будет отцеплен.

В эпоху, когда чемпионаты мира по хоккею идут раз в год, турниры Евротура сразу теряют ценность. Главное — собрать хорошую команду к ЧМ. Сегодня за океаном как никогда много российских игроков, которые могли бы усилить сборную. Но приедут они на мировое первенство или нет, сказать невозможно — это определяется событиями регулярного чемпионата НХЛ и Кубка Стэнли.

То есть, российский хоккей живет в той реальности, где он не контролирует состав национальной сборной на главном турнире года. В этой связи нужно делать те вещи, которые ты можешь взять под контроль. Надо готовить игроков КХЛ. И чем больше хоккеистов внутренней лиги нацепят свитер сборной России, тем лучше. Ведь даже этот уровень Евротура, по признанию тренерского штаба сборной, оказывается выше регулярного чемпионата континентальной лиги.

«В первую очередь мы преследовали цель дать возможность молодым игрокам, чтобы они почувствовали этот уровень, поняли, что это другая планета для них, здесь другие скорости, ответственность. Любая ошибка наказывается, и они знают, к чему стремиться, как развиваться», — подвел итоги шведского этапа Алексей Кудашов.

Кудашову, конечно, неприятно так ощутимо терпеть неудачу. Для сборной он тренер новый, а потому хочет выигрывать, чтобы создать благоприятный общественный фон. Однако ведь наверняка понимает, что по-настоящему его работу оценят только в мае. И в зависимости от состава, который Кудашов будет иметь на чемпионате мира в Швейцарии, для сборной будет приемлемо то или иное место.