В Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги местный СКА примет хабаровский «Амур».

Встреча, которая пройдет в Ледовом дворце, начнется в 19:30 по московскому времени.

В данный момент команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 55 матчей. Армейцы набрали 79 очков и обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Подопечные Александра Гулявцева располагаются на десятой строчке в таблице Восточной конференции, сыграв 54 матча и набрав 52 балла. Дальневосточники еще не потеряли шансы попасть в плей-офф, от восьмого места их отделяет пять очков.

СКА идет на серии из пяти побед, армейцы взяли верх над восемью соперниками из последних девяти, не покорился только ЦСКА. «Амур» после неудачной серии в девять подряд поражений выиграл уже четыре встречи.