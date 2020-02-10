Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась мнением о том, почему она вошла в состав сборной на чемпионат мира в итальянском Антхольце.

По словам Глазыриной, объяснять нечего, и так все понятно, из пяти девушек бежать смогут только четыре. Она отметила, что никаких встреч и разговоров с Хованцевым по поводу ее возможного участия в ЧМ у нее не было.

Глазырина добавила, что пока никаких решений не было, впереди еще один этап Кубка IBU, и она готовится к нему.

Биатлонистка подчеркнула, что она немного приболела, и о чемпионате мира пока даже не думает.

«Но к следующим стартам я точно буду в строю!» – сказала Глазырина, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Ранее Глазырина иначе оценивала свои шансы на выступление на этапах Кубка мира и чемпионате Европы в нынешнем сезоне.