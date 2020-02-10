Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о решении проблемы с подготовкой лыж и винтовок, возникавших ранее.

По словам Драчева, множество претензий в сторону лыж и сервиса — это основная причина, почему наш биатлон так отстал мировых лидеров. Он отметил, что в СБР подготовили 25 пар лыж, перевезли их в Таллин и обкатывали там к ЧМ.

Драчев добавил, что усилен сервис, добавлены еще два человека и два сервисмена, работавшие на Кубке IBU.

«Всего у нас теперь в сервисе работают девять человек, что дает надежду на то, что с лыжами должно быть все хорошо», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Драчев признался, что он не смотрит на этот ЧМ, а ждет следующий летний подготовительный период и проводит анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам.