Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони сравнил Россию и Италию, заявив о преимуществах нашей страны.

По словам Ригони, Италия — отличная страна, но ей пока далеко до России. Аргентинец считает, что в России все намного лучше. Ригони отметил, он говорит о бытовых мелочах, очень важных в жизни. Футболист привел в пример ситуацию, когда ему три недели не могли провести интернет, в то время как в России такие вопросы решаются максимум за три дня.

Ригони добавил, что в России транспорт не выбивается из графика, в отличие от Италии, где это считается нормой.

«Если мне что-то требуется в России, то я сообщаю об этом помощнику и, как правило, моя просьба выполняется моментально. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал — и где-то через неделю получал то, о чем просил», — сказал Ригони, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ригони находился в «Сампдории» на правах аренды, но досрочно вернулся в «Зенит», об этом стало известно накануне. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в составе «Сампдории», сделал одну результативную передачу, но не отметился забитыми мячами.