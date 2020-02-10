Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев презентовал биатлонную установку для детских учреждений.

По словам Драчева, теперь СБР будет продвигать биатлон с детских садов, устанавливая такие биатлонные установки, которые стоят 150 евро. Он отметил, что установку можно выносить на улицу и ставить на снег. Драчев, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что патроном служит резиновая пулька.

Глава СБР попытался самостоятельно совершить выстрел по мишени с двух метров, однако первая попытка не увенчалась успехом — трехкратный чемпион мира промахнулся мимо цели.

Ранее Драчев признался, что он не смотрит на этот ЧМ, а ждет следующий летний подготовительный период и проводит анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам.