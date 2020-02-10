Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной России на чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце.

По словам Драчева, состав на чемпионат мира не подвергался изменениям. Мужскую сборную представят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, которые будут участвовать в большей программе.

«У нас есть Латыпов, Поршнев. Рассматриваем привлечение Халили для эстафеты», — сказал Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

Он отметил, что женскую сборную представят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Ирина Старых.

«Будем привлекать также с Кубка IBU, также утвердили Глазырину, рассматриваем еще Кайшеву», — добавил глава Союза биатлонистов России.