Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, как он принял решение подстричься налысо.
По словам португальца, он уснул в парикмахерском кресле, а проснувшись, увидел, насколько неудачно его подстригли.
«Сразу сказал: «Давайте лучше налысо». Надеюсь, волосы когда-нибудь отрастут обратно», — сказал Моуринью, слова которого приводит Sky Sports.
Ранее появилось фото Жозе Моуринью с новой прической — тренер «Тоттенхэма» подстригся налысо.
В данный момент лондонский клуб идет на шестом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 37 очков после 25 матчей.
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года после увольнения Маурисио Почеттино. В тот момент клуб из Северного Лондона занимал четвертое место в таблице АПЛ.
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