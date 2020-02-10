Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, как он принял решение подстричься налысо.

По словам португальца, он уснул в парикмахерском кресле, а проснувшись, увидел, насколько неудачно его подстригли.

«Сразу сказал: «Давайте лучше налысо». Надеюсь, волосы когда-нибудь отрастут обратно», — сказал Моуринью, слова которого приводит Sky Sports.

Ранее появилось фото Жозе Моуринью с новой прической — тренер «Тоттенхэма» подстригся налысо.

В данный момент лондонский клуб идет на шестом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 37 очков после 25 матчей.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года после увольнения Маурисио Почеттино. В тот момент клуб из Северного Лондона занимал четвертое место в таблице АПЛ.