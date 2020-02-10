Тренер российского фигуриста Андрея Мозалева Кирилл Давыденко рассказал о соперничестве с фигуристами из группы Этери Тутберидзе.

По словам Давыденко, в женском катании у Этери Тутберидзе есть огромный перевес над остальными, так как даже на чемпионате Европы и мира весь пьедестал занимают ее ученицы. Он отметил, что с мальчиками немного по-другому, однако это неважно, ведь остальным не стоит отчаиваться, а надо бороться.

«Я всегда учу своих: «Надо сказать спасибо соперникам, благодаря им развиваешься». Естественный отбор присутствует и в фигурном катании», — сказал Давыденко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Андрей Мозалев занял третье место на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Саранске.