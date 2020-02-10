Норвежское издание Dagbladet восхитилось российским лыжником Александром Большуновым.

В статье на Dagbladet сообщается, что Большунов — один из сильнейших лыжников, которых знал этот вид спорта. Отмечается, что россиянин в 2020 году одержал победу в большинстве дистанционных гонок, причем сделал это в свободной манере, несмотря на технически требовательные условия.

Обозреватель портала добавил, что Большунов разобрался с группой очень выносливых конкурентов и в завершении без явных усилий управился в спринте с Шуром Рете.

«Возникает один вопрос: Большунов — ещё один русский лыжный монстр? После двух гонок в Фалуне без сопротивления со стороны травмированного Клебо кажется, что Большунов выигрывает Кубок мира. Это позитивный момент. Спорту нужна была смена лидера после норвежского доминирования в Кубке мира», — сообщается в статье.

Напомним, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) в мужском масс-старте на 15 км свободным стилем победу одержал россиянин Александр Большунов, который продемонстрировал результат 33 минуты и 10,3 секунды.