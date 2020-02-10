Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда клуб подпишет новый контракт с Артемом Дзюбой.

По словам Семака, Дзюба на 100% заслужил новый контракт, однако какой и на сколько — решать клубу. Тренер отметил, что отношение к делу Дзюбы, которое он демонстрирует своей игрой, показывает, что контракт он заслужил.

Семак добавил, что Дзюба — один из лидеров «Зенита», поэтому вряд ли возникнут сложности с переподписанием.

«Наверное, это вопрос времени, думаю, мы скоро все узнаем. По крайней мере, я не слышал, что в этой ситуации есть какая-то загвоздка, ни с одной, ни с другой стороны. Все хотят», — сказал Семак слова которого приводит «Россия 24».

Ранее Артем Дзюба сам рассказал о ситуации с новым контрактом с петербургским клубом.