«Ростов» проведет товарищескую встречу против «Краснодара» на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Об этом сообщает официальный сайт «Ростова». Отмечается, что матч состоится 23 февраля. Кроме того, соперниками клуба из Ростова-на-Дону станут шведский АИК 15 февраля и норвежский «Мольде» 19 февраля.

Заключительный сбор перед началом второй части сезона команда Валерия Карпина проведет с 13 по 24 февраля.

Отметим, в составе «Ростова» против «Краснодара», вероятно, сыграет Павел Мамаев, ранее выступавший за черно-зеленых.

«Краснодар» расторг с Мамаевым контракт после того, как футболист вышел на свободу по УДО. После этого он присоединился к составу «Ростова», контракт с клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Начать играть футболист может уже зимой. В «Ростове» Мамаев взял 10-й номер.