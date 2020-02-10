Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к своим подписчикам в Instagram и попросила их носить маски в людных местах.

«Пожалуйста, надевайте маски в людных местах», — написала Медведева в «сториз» Instagram.

Вероятно, обращение Медведевой связано со вспышкой коронавируса в Китае.

Отметим, вспышка нового коронавируса внесла коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Так, отменилась торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.