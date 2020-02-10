Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина рассказала об однополых отношениях в женском футболе.

По словам Тырышкиной, такое бывает во всех видах спорта и в жизни, и в этом нет ничего зазорного. Она привела в пример, как две футболистки из США выиграли все и поженились.

Тырышкина отметила, что к ней не приставали, так как в такой ситуации сразу даешь понять, тебе это нравится или нет.

«В команды переходят парами? Это как футболисты переезжают с женами. Если футболистку хотят видеть в команде, то ее партнершу могут взять прицепом», — сказала Тырышкина, слова которой приводит YouTube-канал «КраСава».

Отметим, Екатерина Тырышкина выступает в «Генгаме» с 2018 года. Ранее она играла в составе «Роде», а также итальянской «Брешии», финского «НайсФутис», российских «Кубаночки» и «Рекорда».