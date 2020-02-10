Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей роли при решении трансферных вопросов.

По словам Семака, он может сделать предложение, но решение всегда остается за руководством. Тренер отметил, что спорные ситуации периодически возникают, но все, что может Семак — это действовать в интересах команды. Тренер рассказал, что если он считает необходимым приобретение футболиста на ту или иную позицию, то дальше вступают спортивный директор и руководство.

«То же самое касается пролонгирования взаимоотношений с нашими опытными игроками. Я высказываю свою позицию, как я вижу футболистов. По поводу того же Олега Шатова — он всегда был талантливым игроком с хорошими качествами. Единственная проблема — то количество игрового времени, которое он может дать клубу, потому что в последнее время у него очень высок травматизм», — сказал Семак в эфире «России 24».

Напомним, ранее Семак заявлял о желании сохранить в команде Александра Кокорина. Футболист также хотел остаться. После отказа перейти на правах аренды в «Сочи» Кокорин был отправлен во вторую команду «Зенита». С «Зенитом-2» Кокорин провел сбор в Турции, где принял участие в двух контрольных матчах против бразильского «Гремио» и сербского «Спартака».