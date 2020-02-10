Нидерландская теннисистка Кики Бертенс поделилась ожиданиями от старта SPb Ladies Trophy.

По словам Бертенс, она хотела бы повторить успех 2019 года. Спортсменка отметила она довольна стартом сезона, у нее приятные впечатления от города и прошлогоднего турнира. Бертенс подчеркнула, что она не один раз защищала титул, и она рассчитывает повторить этот опыт в Петербурге.

«Я тоже голосовала за этот турнир при выборе лучшего соревнования WTA, суперорганизация. И чемпионский титул тоже этому поспособствовал. Церемония закрытия также была великолепной», — сказала Бертенс, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, Кики Бертенс — победительница петербургского турнира прошлого года. В этом году она получила второй номер посева и начнет турнир со второго круга матче против победителя противостояния между Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой.