Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков может провести следующий поединок против американца Деррика Льюиса или его соотечественника Даниэля Кормье.

Об этом сообщает менеджер Волкова Иван Банников.

По словам Банникова, следующий бой планируется на конец марта-середину апреля.

«Мы запросили Льюиса. Ещё один вариант — Кормье», — сказал Банников, слова которого приводит ТАСС.

Последний бой Волков провел в ноябре 2019 года на турнире UFC в Москве, победив американца Грега Харди единогласным решением судей.

31-летний россиянин 31 раз выигрывал поединки (20 — нокаутом) и потерпел семь поражений в ММА. На данный момент Волков находится на седьмом месте в рейтинге UFC среди бойцов тяжелой весовой категории.